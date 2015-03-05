Президент Египта отправил в отставку шесть министров

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправил в отставку шесть министров. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

В отставку отправлен министр внутренних дел Египта Мухаммед Ибрагим. На этот пост назначен Мажди Абдель Гаффар.

Также своего поста лишился министр туризма страны Хишам Заазуа.

Кроме того, перестановки произошли в министерстве сельского хозяйства и мелиорации, культуры, воспитания и образования, связи и других.

Президентом Египта были созданы два новых ведомства: по делам населения и технического образования.