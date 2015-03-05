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    Президент Египта отправил в отставку шесть министров

    В отставку отправлен министр внутренних дел страны Мухаммед Ибрагим

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправил в отставку шесть министров. Об этом, как сообщает  Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, говорится в заявлении канцелярии египетского президента. 

    В отставку отправлен министр внутренних дел Египта Мухаммед Ибрагим. На этот пост  назначен Мажди Абдель Гаффар.

    Также своего поста лишился министр туризма страны  Хишам Заазуа. 

    Кроме того, перестановки произошли в министерстве сельского хозяйства и мелиорации, культуры, воспитания и образования, связи и других. 

    Президентом Египта были созданы два новых ведомства: по делам населения и технического образования.

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