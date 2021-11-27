Президент Чехии пробудет две недели на карантине

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге из-за заражения COVID-19, обязан соблюдать двухнедельный карантин, как и все другие заболевшие данным заболеванием жители страны.

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге из-за заражения COVID-19, обязан соблюдать двухнедельный карантин, как и все другие заболевшие данным заболеванием жители страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу журналистам главный санитарный врач республики Павла Сврчинова, комментируя намерение главы государства провести в воскресенье церемонию назначения премьер-министром Чехии лидера победившей здесь на недавних парламентских выборах партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

"Согласно действующим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, заразившиеся ковидом должны пройти двухнедельный карантин, включая президента, - отметила она. - Возможное исключение из правил не может быть предоставлено (и главе государства). Это станет плохим сигналом для общественности".

Возникшую ситуацию обсудил со Сврчиновой глава президентской администрации Вратислав Минарж. Затем он проинформировал, что подготовка к церемонии назначения нового премьера продолжается и у него есть идея, как ее провести с максимальным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный вопрос будет обсуждаться с Земаном, которого в субботу выпишут из госпиталя на амбулаторное лечение. Его глава государства будет проходить в своей загородной резиденции - дворце Ланы в одноименном местечке близ Праги.

Церемония назначения премьером, как ранее сообщили представители Пражского града, должна состояться в 11:00 (14:00, бакинское время) 28 ноября в Ланах. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех по этому поводу сказал, что Земан может ее провести, но не должен находиться в непосредственном контакте с Фиалой.

Во дворце Ланы, по словам Минаржа, все готово к прибытию Земана. Он будет находиться под наблюдением лечащих врачей и при нем 24 часа в сутки будут дежурить медсестры. Все служащие президентской резиденции прошли тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты.