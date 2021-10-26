Президент Чехии может лишиться полномочий

Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный 10 октября, в течение предстоящих двух недель должен восстановить свое здоровье до такого уровня, который позволит ему выполнять обязанности главы государства. В противном случае с него могут быть сняты пре

Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный 10 октября, в течение предстоящих двух недель должен восстановить свое здоровье до такого уровня, который позволит ему выполнять обязанности главы государства. В противном случае с него могут быть сняты президентские полномочия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Чешское радио.

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента, выборы нового состава которого состоялись 8 и 9 октября, соберется на свое первое заседание 8 ноября. Не исключено, что уже на нем парламентарии захотят поднять вопрос о временном перекладывании президентских полномочий с Земана на спикера нижней палаты и премьера.

Председатель Сената (верхней палаты чешского парламента) Милош Выстрчил проинформировал ранее, что 9 ноября рассматривается в Сенате в качестве возможной даты созыва внеочередного заседания по теме состояния здоровья Земана. До этого спикером Сената будет получено медицинское заключение из госпиталя по поводу возможности исполнения действующим главой государства своих обязанностей.