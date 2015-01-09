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    Президент Афганистана предложил талибам несколько мест в правительстве

    Предложение властей Афганистана было отклонено, заявил источник в руководстве талибов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани предложил талибам несколько мест в правительстве. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC, представителям талибов было предложено занять посты в ведомствах, занимающихся проблемами сельской общины и таможенными вопросами.

    По словам источника в руководстве талибов, предложение властей Афганистана было отклонено из-за присутствия международных сил в стране.

    Ашрафу Гани, который находится на посту президента более трех месяцев, еще не удалось до конца определиться с составом правительства.

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