Премьеру Италии Конте поручили сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.

Встреча, в ходе которой президент предложил Д.Конте составить список новых министров, продолжалась более 50 минут.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Д.Конте.