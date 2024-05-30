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Премьера Словакии Фицо перевезли в больницу в Братиславе

Премьера Словакии Фицо перевезли в больницу в Братиславе Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был тяжело ранен в результате покушения, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) в Братиславу.
Другие страны
30 мая 2024 г. 23:39
Премьера Словакии Фицо перевезли в больницу в Братиславе

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был тяжело ранен в результате покушения, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) в Братиславу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Markiza.

Согласно сообщению, премьера Фицо перевезли в столичную больницу святого Михаила в Братиславе.

Рнаее директор клиники имени Рузвельта Мириам Лапуникова проинформировала ранее, что состояние премьера постепенно улучшается. "Мы верим, что его состояние здоровья и далее будет улучшаться и процесс восстановления будет проходить очень хорошо", - сказала она.

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