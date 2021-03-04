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Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения
Другие страны
4 марта 2021 г. 15:40
Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

Рост числа инфицированных коронавирусом в Украине говорит о начале третьей волны распространения инфекции. В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине началась третья волна эпидемии", - заявил он, пояснив, что в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся.

По словам главы правительства, пока непонятно, будет ли вновь вводиться локдаун. Однако Шмыгаль допустил такую возможность в том случае, "если большинство областей будут в "красной зоне".

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Версия на английском языке Third COVID wave starts in Ukraine, PM says

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