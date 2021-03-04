Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения

Рост числа инфицированных коронавирусом в Украине говорит о начале третьей волны распространения инфекции. В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине началась третья волна эпидемии", - заявил он, пояснив, что в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся.

По словам главы правительства, пока непонятно, будет ли вновь вводиться локдаун. Однако Шмыгаль допустил такую возможность в том случае, "если большинство областей будут в "красной зоне".