Премьер Словакии: Если Украина потерпит поражение, мы следующие

Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми.

Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми.

Как передает Report со ссылкой на zn.ua, об этом сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Нужно помочь Украине. Украинцы проливают кровь за свою свободу, но и за нас тоже. Если Украина потерпит поражение, Словакия будет следующая. Я вам гарантирую. Мы следующие. Поэтому нельзя позволить, чтобы украинцы проиграли сейчас", – подчеркнул глава словацкого правительства.

Хегер подчеркнул, что помощь Украине должна включать как финансовую поддержку, так и все необходимое для обороны вооружение. Кроме того, по мнению Хегера, ЕС должен "дать украинцам надежду". Он вспомнил опыт Словакии на пути к членству в организации, заметив, что Братиславе вступление принесло чрезвычайную трансформацию.