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Премьер Словакии: Если Украина потерпит поражение, мы следующие

Премьер Словакии: Если Украина потерпит поражение, мы следующие Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми.
Другие страны
25 мая 2022 г. 17:41
Премьер Словакии: Если Украина потерпит поражение, мы следующие

Евросоюз слишком долго занимал оборонительную позицию в отношениях с Россией. Европейским странам пора стать более жесткими и напористыми.

Как передает Report со ссылкой на zn.ua, об этом сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Нужно помочь Украине. Украинцы проливают кровь за свою свободу, но и за нас тоже. Если Украина потерпит поражение, Словакия будет следующая. Я вам гарантирую. Мы следующие. Поэтому нельзя позволить, чтобы украинцы проиграли сейчас", – подчеркнул глава словацкого правительства.

Хегер подчеркнул, что помощь Украине должна включать как финансовую поддержку, так и все необходимое для обороны вооружение. Кроме того, по мнению Хегера, ЕС должен "дать украинцам надежду". Он вспомнил опыт Словакии на пути к членству в организации, заметив, что Братиславе вступление принесло чрезвычайную трансформацию.

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Версия на английском языке If Ukraine fails, Slovakia is next, says PM 
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri: “Putinin növbəti hədəfi bizik”

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