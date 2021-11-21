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Премьер Польши допустил закрытие границы с Беларусью

Премьер Польши допустил закрытие границы с Беларусью Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларусью, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю стран
Другие страны
21 ноября 2021 г. 14:08
Премьер Польши допустил закрытие границы с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларусью, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, на пресс-конференции в Таллине он заявил, что нелегалов с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис.

"Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - считает Моравецкий.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации".

По его словам, власти Белоруссии все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

По мнению польского премьера, кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Белоруссией стал крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

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