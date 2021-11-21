Премьер Польши допустил закрытие границы с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларусью, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.
"Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - считает Моравецкий.
Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации".
По его словам, власти Белоруссии все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.
По мнению польского премьера, кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Белоруссией стал крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.