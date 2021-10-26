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Премьер-министр Судана вернулся домой

Премьер-министр Судана вернулся домой Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук возвращается домой.
Другие страны
26 октября 2021 г. 23:56
Премьер-министр Судана вернулся домой
Абдалла Хамдук

Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук возвращается домой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным телеканала, его сопровождают военные.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдук находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдук сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.

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