Премьер-министр Судана вернулся домой

Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук возвращается домой.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
По данным телеканала, его сопровождают военные.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдук находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдук сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.