Премьер-министр Мали попал под санкции Евросоюза

Совет ЕС объявил о введении санкций против пяти чиновников переходного правительства Мали, пришедшего к власти в результате военного переворота.

Совет ЕС объявил о введении санкций против пяти чиновников переходного правительства Мали, пришедшего к власти в результате военного переворота.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в частности, под санкции попал премьер-министр Шогель Кокалла Майга.

Санкции против них ввели за "действия, препятствующие успешному осуществлению переходного политического процесса в Мали и подрывающие его", говорится в коммюнике Совета.

Всем пятерым запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом, их счета в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства напрямую или косвенно.

"ЕС по-прежнему поддерживает народ Сахеля и подтверждает свою полную приверженность строгому соблюдению законности, прав человека и международного гуманитарного права в Мали", - заявил Совет ЕС.