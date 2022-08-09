Премьер Израиля поблагодарил президента Египта за посредничество по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели в телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг сектора Газа и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг сектора Газа и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Глава правительства еврейского государства поблагодарил египетского лидера за посреднические усилия, позволившие днем ранее установить режим прекращения огня в палестинском анклаве.

"Два лидера говорили продолжительное время. Премьер-министр начал с выражения благодарности президенту Египта за его существенные усилия по достижению перемирия в секторе Газа. Премьер-министр Лапид подчеркнул, что Египет играет очень важную роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Лапид и ас-Сиси беседовали также "о важности укрепления и развития процесса нормализации отношений между Израилем и странами региона, а также о важности диалога для региональной стабильности".

"Президент ас-Сиси затронул палестинский вопрос. Лапид сделал акцент на своей точке зрения, что существует необходимость улучшать экономическое положение палестинцев", - отмечается также в сообщении.