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Премьер Ирландии объявил о намерении подать в отставку

Премьер Ирландии объявил о намерении подать в отставку Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в среду объявил о намерении покинуть пост.
Другие страны
20 марта 2024 г. 17:09
Премьер Ирландии объявил о намерении подать в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в среду объявил о намерении покинуть пост.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, политик заявил, что подаст в отставку, как только его преемник будет готов занять эту должность.

Причины отставки Варадкар не назвал.

Он отметил, что также с этого дня покидает пост руководителя "Фине Гэл" - правящей либерально-консервативной партии Ирландии.

По словам Варадкара, он попросил генсека и исполнительный совет партии обеспечить избрание нового лидера организации до ежегодной партийной конференции, намеченной на 6 апреля.

"Это позволит новому лидеру выступить с программной речью, а новому премьеру - быть избранным, когда нижняя палата парламента возобновит работу после пасхальных каникул", - подчеркнул Варадкар.

16:08

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен подать в отставку менее чем через два года после вступления в должность.

Как передает Report, об этом сообщает газета Irish Independent.

"Лео Варадкар намерен уйти с должности премьер-министра и лидера (партии) "Финэ Гэл", - говорится в статье.

По информации СМИ, это объявление, причины которого пока не уточняются, не должно привести к досрочным выборам в парламент. Пост главы правительства должен будет занять новый лидер партии, которого предстоит выбрать.

В декабре 2022 года лидер ирландской партии "Фине Гэл" Варадкар был во второй раз избран премьер-министром Ирландии в рамках голосования в нижней палате парламента. До этого он также возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

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