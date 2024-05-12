Президент Чехии: Европа будет отвечать на конструктивность России тем же

Европа ответит на конструктивное поведение РФ тем же.

Европа ответит на конструктивное поведение РФ тем же.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse.

"Всегда, когда Россия будет вести себя конструктивно, Европа должна поступать так же. Если же Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", - сказал президент.

Павел отметил, что конфронтация с Россией, необязательно военная, станет частью повседневной жизни. Он подчеркнул, что заявления представителей РФ необходимо воспринимать серьезно. По его мнению, они свидетельствуют о желании "восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния".

"Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером", - полагает президент.