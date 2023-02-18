Премьер Ирака: Группировки ИГ на территории страны больше не существует

Террористической группировки "Исламское государство" больше не существует на территории Ирака.

Террористической группировки "Исламское государство" больше не существует на территории Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани во время дискуссии, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы окончательно победили терроризм, ИГ больше не существует на территории Ирака", - отметил он. Вместе с тем премьер пояснил, что "отдельные экстремистские элементы еще действуют в стране и остатки ИГ присутствуют у границы с Сирией, но они постоянно преследуются иракскими силами безопасности". В этом контексте ас-Судани подчеркнул необходимость международного сотрудничества и координации действий в борьбе с террором и существующей международной террористической сетью.

Премьер Ирака не указал сроки завершения присутствия в стране сил международной коалиции, основную часть которой составляют военнослужащие США. "В настоящее время мы вырабатываем форму дальнейшего присутствия сил коалиции, но уже сейчас иностранные военные заняты в основном подготовкой иракских [военных] кадров, информационной поддержкой на уровне советников", - сказал он. Кроме того, "обсуждаются вопросы сокращения численности иностранного контингента и его передислокации", добавил премьер. По мнению ас-Судани, "окончательные сроки вывода сил коалиции должны определять профессионалы в ходе консультаций, принимая во внимание конкретные обстоятельства".