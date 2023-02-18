Премьер Ирака: Группировки ИГ на территории страны больше не существует

Террористической группировки "Исламское государство" больше не существует на территории Ирака.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани во время дискуссии, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы окончательно победили терроризм, ИГ больше не существует на территории Ирака", - отметил он. Вместе с тем премьер пояснил, что "отдельные экстремистские элементы еще действуют в стране и остатки ИГ присутствуют у границы с Сирией, но они постоянно преследуются иракскими силами безопасности". В этом контексте ас-Судани подчеркнул необходимость международного сотрудничества и координации действий в борьбе с террором и существующей международной террористической сетью.
Премьер Ирака не указал сроки завершения присутствия в стране сил международной коалиции, основную часть которой составляют военнослужащие США. "В настоящее время мы вырабатываем форму дальнейшего присутствия сил коалиции, но уже сейчас иностранные военные заняты в основном подготовкой иракских [военных] кадров, информационной поддержкой на уровне советников", - сказал он. Кроме того, "обсуждаются вопросы сокращения численности иностранного контингента и его передислокации", добавил премьер. По мнению ас-Судани, "окончательные сроки вывода сил коалиции должны определять профессионалы в ходе консультаций, принимая во внимание конкретные обстоятельства".