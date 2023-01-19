Премьер Эстонии: Размер военной помощи Украине превысит 100 млн евро

Эстония направит Украине военную помощь в размере 113 млн евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным страной.

Эстония направит Украине военную помощь в размере 113 млн евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным страной.

Об этом передает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщила премьер-министр Эстонии Кайа Каллас, в пакет помощи будут включены десятки гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия послала четкий сигнал, что планирует продолжать свою захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать вооруженную помощь Украине и делать это еще быстрее и намного больше, чем раньше, в больших масштабах", - сказала Каллас.

Таким образом, военная помощь возрастет до 370 млн евро или чуть более 1% ВВП Эстонии.