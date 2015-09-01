Премьер Сербии обвинил ЕС в слишком медленной реакции на проблему мигрантов

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александар Вучи заявил, что Сербия и ее граждане в вопросе проблемы с мигрантами ведут себя более по-европейски, чем сами жители стран ЕС, передает Blic.

Кроме того, премьер обратил внимание Европы на то, что она слишком медленно реагирует на ситуацию с потоком беженцев.

«Мы в большей степени европейцы, чем вы, когда речь идет о мигрантах и о некоторых других вопросах. Мы не строим стены», — сказал он.

Вучич также отметил, что Сербия стала первой страной, которая ввела у себя их регистрацию.

«Мы откроем центр для размещения мигрантов в Белграде», — рассказал премьер и обратил внимание на то, что, в отличие от ряда европейских стран, Сербия не жалуется на сложившуюся ситуацию.

Он призывал к выработке Евросоюзом единого решения в вопросе мигрантов и заверил в готовности Сербии взять на себя свою долю ответственности.

Ранее сообщалось, что Польша готова рассмотреть вопрос об увеличении квоты на мигрантов, которых сможет принять, однако подойдет к этому вопросу со всей ответственностью, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.