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    ​Премьер-министр Израиля может признать Палестину

    Нетаньяху: «Для это должны измениться условия»

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет признать Палестину.

    Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, по словам Нетаньяху, он выступает за долгосрочное и мирное решение палестино-израильского конфликта путем признания палестинского государства.

    «Для это должны измениться условия», — объяснил политик.

    Он отметил, что власти Палестины на Западном берегу реки Иордан должны отказаться от соглашения с ХАМАС и «принять участие в искренних переговорах с Израилем». Кроме того, Нетаньяху считает, что палестинское государство должно быть демилитаризованным.

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