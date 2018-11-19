Премьер-министр Франции отказался отменять налог, вызывающий протесты населения

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Налог на выброс парниковых газов, приводящий к повышению цен на автомобильное топливо, не будет отменен во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в эфире телеканала France-2 с оценкой происходящего в стране, охваченной в субботу и воскресенье массовыми акциями протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налогового бремени.

"Налог на выброс парниковых газов будет сохранен, - заверил министр. - Наш курс на защиту экологии верный и мы будем его выдерживать". В то же время он признал, что происходящие в стране протесты нельзя не учитывать и они имеют немало особенностей.

"Смотря телерепортажи в субботу, я был поражен необычным характером этих акций [по блокированию дорог], потому что многие вовлеченные в них французы впервые в жизни участвовали в манифестациях. Другим необычным фактором стало то, что у этого движения нет очевидного лидера. Также особенностью этих манифестаций стало то, что мы видим не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие у них перспектив", - сказал премьер-министр.