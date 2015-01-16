​Премьер Франции: Убийства в Париже и спецоперация в Бельгии напрямую не связаны

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Серия убийств, совершенных на минувшей неделе в Париже, и антитеррористическая операция, проведенная в Бельгии, не связаны между собой напрямую. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Франции Мануэль Вальс во время рабочей поездки в город Кемпер на западе страны.

"Полагаем, что прямой связи нет. Единственная связь, которая существует, - это желание террористов совершить нападение на наши ценности, на наших сограждан", - заявил М.Вальс.

Вечером 15 января правоохранительные органы Бельгии провели 12 антитеррористических рейдов, по итогам которых арестованы 13 человек.

В период с 7 по 9 января нападениям подверглись парижское здание редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, магазин кошерных продуктов на окраине столицы, а также полицейский патруль в предместье Монруж. В общей сложности жертвами преступников стали 17 человек.