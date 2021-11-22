Представитель ВОЗ прибудет в Беларусь в связи с проблемами на границе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 22 ноября прибудет в Беларусь.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 22 ноября прибудет в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

По словам Дж. Рокеншауба, на белорусско-польской границе сложилась непростая ситуация. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены, по этому направлению ведется работа с ООН, ЮНИСЕФ, Красным Крестом и другими организациями.

8 ноября группа из нескольких тысяч беженцев из стран Среднего Востока пришла в Беларуси на границу с Польшей. Польские пограничники не пускают беженцев на свою территорию, на границе организован стихийный лагерь, в котором до сих пор остаются около 2 тыс. человек. Большинство из них хотят получить убежище в Германии.

Беларусь организовала гуманитарную помощь для беженцев: им доставляют продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости и материалы для обогрева.