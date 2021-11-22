О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель ВОЗ прибудет в Беларусь в связи с проблемами на границе

Представитель ВОЗ прибудет в Беларусь в связи с проблемами на границе Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 22 ноября прибудет в Беларусь.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 09:22
Представитель ВОЗ прибудет в Беларусь в связи с проблемами на границе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 22 ноября прибудет в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

По словам Дж. Рокеншауба, на белорусско-польской границе сложилась непростая ситуация. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены, по этому направлению ведется работа с ООН, ЮНИСЕФ, Красным Крестом и другими организациями.

8 ноября группа из нескольких тысяч беженцев из стран Среднего Востока пришла в Беларуси на границу с Польшей. Польские пограничники не пускают беженцев на свою территорию, на границе организован стихийный лагерь, в котором до сих пор остаются около 2 тыс. человек. Большинство из них хотят получить убежище в Германии.

Беларусь организовала гуманитарную помощь для беженцев: им доставляют продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости и материалы для обогрева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO rep to arrive in Belarus to mull border issues

Самое важное

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi