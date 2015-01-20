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    Представитель Ливии при ОПЕК исчез в Триполи

    8-летний мужчина не выходит на связь с прошлой недели

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Родные полномочного представителя Ливии в ОПЕК Самира Салема Камаля сообщили об исчезновении функционера. По словам родственников, 58-летний мужчина не выходит на связь с прошлой недели.

    Как отмечают члены семьи, о местонахождении Камаля им сообщают крайне противоречивые сведения.

    Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что от вооруженных группировок, контролирующих Триполи, не поступало никаких сообщений о похищении.

    С момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году многие районы Ливии контролируются неподотчетными правительству вооруженными формированиями.

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