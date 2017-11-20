Правящая партия Зимбабве подготовила резолюцию об импичменте Мугабе

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Правящая партия Зимбабве подготовила резолюцию об отстранении от власти президента страны Роберта Мугабе.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на проект документа, который вынесен на рассмотрение депутатов парламента от правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Как сообщает агентство, в проекте резолюции говорится, что 93-летний президент Мугабе, который находится у власти уже 37 лет, стал "источником нестабильности" в стране. Партия возложила на главу государства ответственность за спад в экономике и обвинила его в неуважении к закону.

Депутаты парламента Зимбабве от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" проведут совещание по вопросу о возможной поддержке резолюции во вторник.