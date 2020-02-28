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Правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия

Правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия

Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение оно приняло сегодня  на чрезвычайном заседании в Берне.

"Федеральный совет провел 28 февраля чрезвычайное заседание. Учитывая ситуацию с коронавирусом, он охарактеризовал положение в Швейцарии как особое", - говорится в сообщении правительства. 

Подчеркивается, что "масштабные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек запрещены".

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