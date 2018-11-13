Правительство Великобритании согласовало текст соглашения о Brexit

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Британское правительство согласовало положения договора с Брюсселем об условиях Brexit и ожидает ответа от Европейского союза.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в кабинете министров Соединенного Королевства.

"Некоторые незначительные вопросы сохраняются… Эти остающиеся проблемы - в Брюсселе", - сказал журналистам представитель премьера Великобритании Терезы Мэй, отметив, что переговоры по Brexit продолжались накануне в Брюсселе до позднего вечера и возобновились сегодня утром.

По его словам, премьер-министр также сообщила правительству, что переговорный процесс идет хорошо и стороны демонстрируют прогресс.

Ранее глава канцелярии премьера Дэвид Лидингтон сообщил журналистам, что "заключения сделки" можно ожидать в самое кратчайшее время: в течение 24-х или 48 часов.