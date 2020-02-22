Пожилой премьер Малайзии удостоен права решать, когда покинуть пост

Высший совет правящей коалиции Малайзии "Альянс надежды" позволил 94-летнему премьер-министру Махатхир Мохамад самостоятельно решать, когда оставить пост, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Премьер заявил, что гордится предоставленным ему правом.

"Я решу", - заключил он.

При этом в конце 2019 года М.Мохамад не исключил, что будет оставаться у власти до 2030 года. Он дал обещание уйти в отставку только после того, как решит проблемы, созданные предыдущим правительством.

Напомним, что Махатхир Мохамад занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции в 2018 году. С 1981 по 2003 года он возглавлял правительство от правящей партии.