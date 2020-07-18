Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте

Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.

"Огонь потушен, но операции (в соборе - ред.) продолжаются", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что в обломках могут быть найдены элементы, важные как для следствия, так и для последующей реконструкции собора.

По его словам, "в настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик". Вместе с тем Ланглуа сообщил, что пожарные могут оставаться на месте и ночью для необходимых работ.

Отметим, что возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.