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Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка

Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка

Во французском департаменте Шаранта, который является частью региона Коньяк, произошел крупный пожар. Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, огнем уничтожено 250 тысяч литров коньяка.

Чтобы ЧП не переросло в бедствие, пожарным пришлось перерезать линию электропередачи в 20 тысяч вольт недалеко от места пожара. К счастью, огнеборцам удалось спасти соседний ликеро-водочный завод. Там коньяка был еще больше, около 350 000 тысяч литров. Под защитой также оказались множество сельскохозяйственных машин, обслуживающих виноградник.

Пострадавших в результате пожара нет. Если не считать владельца погреба, который потерял круглую сумму. На месте работали 70 пожарных.

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