​Пожар на складе в Китае унес жизни пяти человек

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Пожар на складе в китайской провинции Цзянсу унес жизни пяти человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожар произошел в районе Сянчэн в городе Сучжоу на складе с мебелью. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли спасти из зданий пять человек, однако позднее они скончались от полученных травм, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную пожарную службу.

Причина возгорания не сообщается. В общей сложности площадь пожара составила более 200 квадратных метров.