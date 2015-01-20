Повстанцы окружили резиденцию премьер-министра Йемена в Сане

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Шиитские повстанцы-хуситы окружили резиденцию премьер-министра Йемена в центре столицы Сане, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вооруженные люди окружили дворец, и премьер-министр находится внутри", - заявил представитель правительства страны Раджи Бади.

Ранее стало известно, что шиитские повстанцы-хуситы и армия Йемена вступили в столкновения недалеко от президентского дворца в столице страны Сане. Группа повстанцев обстреляла в Сане колонну автомобилей, в одном из которых находился премьер-министр Йемена Халид Махфуза Бахах, он не пострадал. Позже, как заявил Sputnik источник в правительстве Йемена, повстанцы и представители резиденции йеменского президента Ахмеда Авада Мубарака достигли соглашения о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что число жертв столкновений между шиитскими повстанцами-хуситами и йеменской армией в столице страны Сане составило девять человек. Среди погибших — представители обеих сторон. По меньшей мере 67 человек, в том числе местные жители, в результате столкновений получили ранения, несколько человек находятся в критическом состоянии.