В Шанхае откроют самый большой в мире планетарий

Шанхайский планетарий, который станет самым большим в мире, будет официально открыт для публики 18 июля

Шанхайский планетарий, который станет самым большим в мире, будет официально открыт для публики 18 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай".

Этот комплекс, строительство которого было начато в ноябре 2016 года, расположен в новом районе Пудун. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. кв. м, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями занял площадь 58,6 тыс. кв. м. Перед официальным открытием администрация планетария намерена провести несколько дней открытых дверей для журналистов и экспертов, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей.

Планетарий будет состоять из основного и ряда вспомогательных строений, включая исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории. В выставочной части посетители смогут увидеть около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. В коллекцию войдут также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых. В образовательных программах планетария широкое применение найдут такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, биометрия и искусственный интеллект.

Основное здание, согласно плану, состоит из трех сооружений, напоминающих небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени. Внешне комплекс напоминает большой космический корабль из фантастических фильмов или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг главного здания проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали.