О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Шанхае откроют самый большой в мире планетарий

В Шанхае откроют самый большой в мире планетарий Шанхайский планетарий, который станет самым большим в мире, будет официально открыт для публики 18 июля
Другие страны
5 июля 2021 г. 09:12
В Шанхае откроют самый большой в мире планетарий

Шанхайский планетарий, который станет самым большим в мире, будет официально открыт для публики 18 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай".

Этот комплекс, строительство которого было начато в ноябре 2016 года, расположен в новом районе Пудун. Общая площадь главного строения составляет 38 тыс. кв. м, а комплекс целиком с прилегающими конструкциями занял площадь 58,6 тыс. кв. м. Перед официальным открытием администрация планетария намерена провести несколько дней открытых дверей для журналистов и экспертов, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей.

Планетарий будет состоять из основного и ряда вспомогательных строений, включая исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории. В выставочной части посетители смогут увидеть около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. В коллекцию войдут также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых. В образовательных программах планетария широкое применение найдут такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, биометрия и искусственный интеллект.

Основное здание, согласно плану, состоит из трех сооружений, напоминающих небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу, которые вместе образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени. Внешне комплекс напоминает большой космический корабль из фантастических фильмов или стилизованные орбиты, по которым движутся планеты. Пешеходные дорожки вокруг главного здания проложены таким образом, что они похожи на линии галактической спирали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
4 июля 2021 г. 12:02
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
3 июля 2021 г. 15:39
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
3 июля 2021 г. 15:33
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi