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    Постпред США при ООН: надо прекратить разговоры о КНДР и действовать

    Она призвала Китай, Японию и Южную Корею усилить давление

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что пришло время прекратить разговоры о ситуации вокруг КНДР и начать действовать.

    Как передает Report, она призвала Китай, Японию и Южную Корею усилить давление.

    «Хватит разговаривать о Северной Корее. Китай знает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

    Хейли также отметила, что это проблема не только для США. Она потребует международного решения.

    В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море.

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