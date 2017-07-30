Постпред США при ООН: надо прекратить разговоры о КНДР и действовать

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что пришло время прекратить разговоры о ситуации вокруг КНДР и начать действовать.

Как передает Report, она призвала Китай, Японию и Южную Корею усилить давление.

«Хватит разговаривать о Северной Корее. Китай знает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

Хейли также отметила, что это проблема не только для США. Она потребует международного решения.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море.