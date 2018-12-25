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    В Мексике в авиакатастрофе погибла губернатор штата Пуэбла

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/  Губернатор мексиканского штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валле, который ранее возглавлял этот регион, погибли при крушении вертолёта в Мексике, сообщает Multimidios. Как передает Report, о причинах аварии не сообщается. 

    Пост губернатора штата Алонсо заняла всего 10 дней назад. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству начать немедленное расследование инцидента.

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