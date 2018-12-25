В Мексике в авиакатастрофе погибла губернатор штата Пуэбла

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор мексиканского штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валле, который ранее возглавлял этот регион, погибли при крушении вертолёта в Мексике, сообщает Multimidios. Как передает Report, о причинах аварии не сообщается.
Пост губернатора штата Алонсо заняла всего 10 дней назад. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству начать немедленное расследование инцидента.
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