​Посольство США в Кувейте усиливает меры безопасности

Американское посольство в Кувейте усиливает меры по обеспечению безопасности на своей территории в связи с событиями в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"Посольство США в Кувейте осознает обострение напряженности в сфере безопасности в регионе. В целях предосторожности посольство усиливает принимаемые им меры в области безопасности", - отмечается в документе.

При этом дипмиссия продолжит заниматься визовыми и консульскими вопросами.

"Нам на данный момент неизвестно о конкретных и правдоподобных угрозах в адрес отдельных граждан США в Кувейте. Тем не менее, эта ситуация служит напоминанием о том, что гражданам США необходимо сохранять высокий уровень бдительности", - указали в посольстве.