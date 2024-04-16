Посол: Турция в 2024 году ожидает 60 млн туристов

Турция в 2024 году ожидает 60 млн туристов.

Турция в 2024 году ожидает 60 млн туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок.

"По данным Всемирной туристической организации, Турция в 2022 году приняла более 50 млн туристов, заняв четвертое место в мире. В 2023 году Турция достигла рекордных показателей в сфере туризма, приняв 56,7 млн туристов и получив доход 54,3 млрд долларов. В 2024 году планируется установить новые рекорды: 60 млн туристов и 60 млрд долларов дохода", - сказал он в ходе выступления на мероприятии, посвященном потенциалу туристической отрасли Турции, которое прошло в Ашхабаде.

Демирок отметил, что сегодня в каждом регионе Турции в течение четырех сезонов можно организовать различные туристические мероприятия, а развитая инфраструктура страны позволяет принимать большое число посетителей.