Посольство Канады в Египте приостановило прием населения по соображениям безопасности

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Канады в Египте приостановило прием гражданского населения в Каире по соображениям безопасности. Как сообщает Report cо ссылкой на телеканал SkyNews Arabia, доступ в диппредставительство будет ограничен до дальнейшего уведомления.

Ранее о частичной приостановке своей деятельности в Киаре заявило посольство Великобритании. В дипмиссии пояснили, что эти меры призваны обеспечить безопасность сотрудников в связи с возможной террористической угрозой со стороны группировок, связанных с "Исламским государством".