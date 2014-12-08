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    Посольство Канады в Египте приостановило прием населения по соображениям безопасности

    Доступ в диппредставительство будет ограничен до дальнейшего уведомления

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Канады в Египте приостановило прием гражданского населения в Каире по соображениям безопасности. Как  сообщает Report cо ссылкой на телеканал SkyNews Arabia, доступ в диппредставительство будет ограничен до дальнейшего уведомления.

    Ранее о частичной приостановке своей деятельности в Киаре заявило посольство Великобритании. В дипмиссии пояснили, что эти меры призваны обеспечить безопасность сотрудников в связи с возможной террористической угрозой со стороны группировок, связанных с "Исламским государством".

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