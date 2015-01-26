​Посол Ирана: Тегеран надеется на визит Путина в 2015 году

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Иран надеется, что в 2015 году состоится визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран: над этим работают, но официальных сроков пока нет". Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Мы слышали о вероятности поездки президента России Владимира Путина, и надеемся, что этот визит состоится. Пока никаких официальных сроков нет. Но мы знаем, что над этим работают", - сказал он.

"Думаю, что между нашими странами состоятся еще серьезные визиты на высоком уровне. В Уфе пройдет саммит ШОС, но уровень участия Ирана пока неясен. Надеюсь, что это будет высокий уровень", - добавил Санаи.





