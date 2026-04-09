Посол: Делегация Ирана прибудет в Исламабад 9 апреля для переговоров с США
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 09:36
Иранская делегация прибудет сегодня вечером в Исламабад на переговоры с США.
Как передает Report, об сообщает посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в соцсетях
"По приглашению премьер-министра [Пакистана] Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном", - отметил он.
Отметим, что ранее премьер Пакистана заявил о том, что Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня.
Он также сообщил, что делегации этих стран 10 апреля проведут переговоры в Исламабаде.
"...Приглашаю их делегации для проведения дополнительных переговоров по выработке окончательного соглашения, которое позволит урегулировать все спорные вопросы", - отметил Шариф.
