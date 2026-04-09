    Səfir: İran heyəti ABŞ ilə danışıqlar üçün aprelin 9-da İslamabada gələcək

    09 aprel, 2026
    09:42
    İran nümayəndə heyəti bu axşam ABŞ ilə danışıqlar üçün İslamabada gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın Pakistandakı səfiri Rza Əmiri Moqədəm sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Pakistanın Baş nazirin Şahbaz Şərifin dəvəti ilə İran nümayəndə heyəti bu axşam İranın təklif etdiyi 10 maddəyə əsaslanan ciddi danışıqlar üçün İslamabada gəlir", - o qeyd edib.

    Səfir bildirib ki, bu ölkələrin nümayəndə heyətləri aprelin 10-da İslamabadda danışıqlar aparacaq: "Bütün mübahisəli məsələləri həll etməyə imkan verəcək yekun razılaşmanın hazırlanması üzrə əlavə danışıqların aparılması üçün onların nümayəndə heyətlərini dəvət edirəm".

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Pakistanın Baş naziri İran və ABŞ-nin iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəldiyini bəyan edib.

    Посол: Делегация Ирана прибудет в Исламабад 9 апреля для переговоров с США
    Ambassador: Iranian delegation to arrive in Islamabad on April 9 for talks with US

    10:18

    Pərviz Şahbazovun Goranboyda keçiriləcək vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Energetika
    10:17

    İçərişəhərin qala divarlarının kiçik sahəsində aşınma olub

    Daxili siyasət
    10:10

    Everest zirvəsinə çıxan ilk amerikalı alpinist Cim Uittaker vəfat edib

    Fərdi
    10:10

    Ağdamda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07

    Naxçıvanda ilin ilk 3 ayında 50 qida obyekti cərimələnib

    Sağlamlıq
    09:53
    Foto

    Daşkənddə Əmir Teymurun 690 illiyi münasibətilə beynəlxalq konfrans başlayıb

    Mədəniyyət
    09:50
    Foto

    Azərbaycan və Somali Nayrobidə Birgə Bəyannamə ilə çıxış edib

    İnfrastruktur
    09:48

    Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    09:42

    Səfir: İran heyəti ABŞ ilə danışıqlar üçün aprelin 9-da İslamabada gələcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti