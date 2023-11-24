Послов Бельгии и Испании вызвали в МИД Израиля на фоне ситуации вокруг Газы

Послы Бельгии и Испании в Израиле вызваны в МИД еврейского государства после совместного выступления премьер-министров этих стран Александра Де Кроо и Педро Санчеса возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Послы Бельгии и Испании в Израиле вызваны в МИД еврейского государства после совместного выступления премьер-министров этих стран Александра Де Кроо и Педро Санчеса возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В связи с заявлениями премьер-министров Испании и Бельгии в "Рафахе" министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил вызвать послов этих стран в МИД для выражения жесткого протеста", - говорится в заявлении.