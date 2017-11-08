Порядка 200 мэров Каталонии приехали в Брюссель на защиту Пучдемона

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Мэры 200 населенных пунктов Каталонии провели в Брюсселе акцию в защиту экс-правительства испанского региона. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", всего в Каталонии 947 городов и поселков.

Выстроившись перед зданием Европейской комиссии с плакатом «Свободу политическим заключенным», они спели гимн автономного сообщества.

Так чиновники хотели привлечь внимание ЕС к уголовному преследованию бывшего каталонского главы Карлеса Пучдемона.

Мадрид обвиняет его и еще ряд высших официальных лиц в мятеже и растратах в связи с проведением референдума и объявлением о независимости автономии.

Пучдемон ожидает в Брюсселе выдачи в Испанию.