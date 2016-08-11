​Порошенко поручил организовать разговор с Путиным, Меркель и Олландом

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел инициировать разговор с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и вице-президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, П.Порошенко также поручил привести в повышенную боевую готовность подразделения армии страны на границе с Крымом и в Донбассе. Согласно заявлению, решение было принято "в связи с провокационными действиями Российской Федерации в оккупированном Крыму".

Новое обострение конфликта между Россией и Украиной началось в среду, после того как ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Российское ведомство обвинило в его подготовке украинские спецслужбы, а также заявило о задержании жителя Запорожской области, который, по данным ведомства, является сотрудником украинских спецслужб.