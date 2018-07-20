Помпео выразил надежду на встречу Путина и Трампа в США

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Вашингтоне осенью, отметив, что "это к лучшему".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью.

"Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдет в Вашингтоне — это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны", — сказал Помпео, выступая перед журналистами в ООН. Госсекретарь подчеркнул, что "надеется, что эта встреча пройдет".