Помпео провел переговоры с министром объединения Южной Кореи

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео провел накануне телефонные переговоры с министром по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюном по вопросам денуклеаризации в КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает информационное агентство Ренхап со ссылкой на правительственный источник.

"Вчера утром у них (Помпео и Чо Мен Гюна — ред.) состоялся телефонный разговор, широко обсуждались вопросы, связанные с денуклеаризацией и развитием отношений Юга и Севера (Кореи — ред.)", — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что обычно госсекретарь США говорит с главой МИД Кан Гён Хва, и его телефонные переговоры с министром по делам национального объединения Южной Кореи — "весьма необычное дело". Официально о телефонном разговоре не сообщалось.