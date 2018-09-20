Помпео назвал Китай угрозой для экономики США

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Китай является большей угрозой для экономики США, чем Россия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

«Если они хотят проявлять свою силу на мировой арене, то пусть они ведут себя, как подобает глобальным лидерам», — сказал он.

По словам Помпео, в долгосрочной перспективе Китай является для США большей угрозой американской экономике, чем Россия.

При этом он отметил, что Вашингтон вынужден «давать отпор» и Москве, а также «сдерживать Россию там, где это возможно».