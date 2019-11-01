Помпео намерен обсудить с Меркель создание в Сирии зоны безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Берлине переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

"Канцлер примет в пятницу в 15:00 (18:00 по Баку) американского госсекретаря Майкла Помпео. В центре внимания переговоров наряду с двусторонними отношениями будут находиться актуальные международные вопросы", - сказала она.

Представитель кабмина добавила, что американский госсекретарь также встретится с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем.

М.Фитц отметила, что США остаются важнейшим партнером Германии и важно с ними поддерживать тесный контакт по актуальным темам.

"Этому будут служить эти переговоры", - сказала М.Фитц.

"Отношения с США остаются важным направлением германской внешней политики и политики безопасности", - добавила она. В кабмине не исключили, что будет обсуждаться также вопрос возможного создания на севере Сирии зоны безопасности.