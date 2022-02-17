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Польша решила построить забор на границе с Россией

Польша решила построить забор на границе с Россией Польша планирует построить забор на границе с Россией.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 16:09
Польша решила построить забор на границе с Россией

Польша планирует построить забор на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем", - сказал Скуркевич, отвечая на вопрос о возможном строительстве забора на границе Польши с Калининградской областью России.

"Это действия, которые есть в планах Пограничной стражи", - добавил он.

Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина строящегося забора будет 186 километров, высота - пять метров, его стоимость составит 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.

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