Польша решила построить забор на границе с Россией

Польша планирует построить забор на границе с Россией.

Польша планирует построить забор на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем", - сказал Скуркевич, отвечая на вопрос о возможном строительстве забора на границе Польши с Калининградской областью России.

"Это действия, которые есть в планах Пограничной стражи", - добавил он.

Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Длина строящегося забора будет 186 километров, высота - пять метров, его стоимость составит 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения. Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.