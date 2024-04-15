О нас

Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС

Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС Польша получила крупнейшую за всю историю пребывания в ЕС единовременную выплату в размере 6,3 млрд евро из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 14:38
Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС

Польша получила крупнейшую за всю историю пребывания в ЕС единовременную выплату в размере 6,3 млрд евро из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч.

"В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд). Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе", - отметила политик.

Она уточнила, что речь идет о замороженных ранее средствах для Польши из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии.

В начале марта Еврокомиссия приняла решение разблокировать до 137 млрд евро из бюджета ЕС для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi