Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС

Польша получила крупнейшую за всю историю пребывания в ЕС единовременную выплату в размере 6,3 млрд евро из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества.

Польша получила крупнейшую за всю историю пребывания в ЕС единовременную выплату в размере 6,3 млрд евро из ранее замороженных для Варшавы фондов сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч.

"В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд). Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе", - отметила политик.

Она уточнила, что речь идет о замороженных ранее средствах для Польши из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии.

В начале марта Еврокомиссия приняла решение разблокировать до 137 млрд евро из бюджета ЕС для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы в стране.