Политолог: "Талибану" важно международное признание

"Талибан" сам изменился, он будет учитывать мнение международного сообщества для того, чтобы облагородить свой образ и добиться международного признания

"Исход борьбы между правительственными войсками и стремительно наступавшими войсками "Талибана" был предрешен - США оставили для Афганистана "плохое наследие". Совершив роковую ошибку после свержения власти Муллы Омара и ввода войск в страну, американцы не выполнили ни одной нормальной задачи, ведь никакой повестки у них и не было".

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя захват власти в Афганистане радикальным движением "Талибан".

Тофиг Аббасов считает, что в случае с Афганистаном повторилась еще одна история с иракским сюжетом. Ведь для обеспечения нормальной обстановки в стране нужно было создавать не армию, а гражданские, политические институты, гражданское общество, и подключать женщин к этим процессам.

"Были предположения, что будет много крови [после захвата власти талибами], что талибы будут резать головы на улицах городов и сел, но получилась очень легкая развязка. Без единого выстрела талибы захватили столицу Кабул, установив до этого власть во многих провинциях. Сейчас международное сообщество гадает – а что же дальше?".

А дальше, по мнению Тофига Аббасова, мир увидит новое лицо талибов. За 20 лет талибы изменились - это можно было заметить во время переговоров с представителями "Талибана" в Дохе, Москве, Тегеране и других городах.

"Талибан" сам изменился, он понимает, что такое либеральные ценности, и будет учитывать мнение международного сообщества для того, чтобы облагородить свой образ и добиться международного признания. Главные приоритеты они раскрыли - обеспечение мира и безопасности всех, в том числе зарубежных дипломатов. Они обещали не мстить американцам, обеспечивать женщин всеми необходимыми правами, и т.д. Сейчас во главе Талибана стоят достаточно дальнозоркие люди, которые быстро обломают крылья террористам и их главарям, потому что для талибов важным является международное признание", - отметил эксперт, добавив, что для этого, в первую очередь нужно добиться "внутриталибанского консенсуса", а уже потом "внутриафганского диалога".

Говоря о миссии азербайджанских миротворцев в Афганистане, политолог отметил, что за все время их нахождения в стране не произошло ни одного эксцесса, конфликта или инцидента с их участием. Они свою миссию выполняют очень качественно, добропорядочно, и поэтому завоевали уважение афганского народа. А потому и вывод контингента из страны не будет экстренным или скоротечным.

"Наоборот, нам с Афганистаном нечего делить. Мы готовы сотрудничать с этой страной. Наше политическое руководство в этом вопросе не будет торопиться, дождется реакции афганского руководства. Если они пожелают, чтобы азербайджанские миротворцы продолжили свою миссию, я думаю, они останутся там", - отметил эксперт, добавив, что вопрос их будущего – это пункт двусторонней повестки.