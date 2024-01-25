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СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд

СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд Наращивание численности американского воинского контингента на Ближнем Востоке после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года может обойтись в $1,6 млрд.
Другие страны
25 января 2024 г. 00:33
СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд

Наращивание численности американского воинского контингента на Ближнем Востоке после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года может обойтись в $1,6 млрд.

Как передает Report со ссылкой Politico, по данным источников, у Минобороны нет таких средств в связи с тем, что законодатели США до сих пор не приняли полноценного бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября 2023 года. В Конгрессе сейчас ищут возможности выделить соответствующие средства.

Пентагон отправил законодателям документы, в которых говорится, что $1,6 млрд включают расходы на отправку в регион дополнительных кораблей, истребителей и техники, а также их содержание там в течение четырех месяцев. В сумму не входят расходы на ракеты, которые американские ВС применяли при ударах по позициям хуситов в Йемене и для поражения их беспилотников и ракет в Красном море, поскольку для таких расчетов пока недостаточно данных. За полный год расходы на наращивание военного присутствия могут вырасти до $2,2 млрд.

После атаки ХАМАС США отправили на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, десантные корабли, истребители, средства ПВО и сотни военнослужащих. Изначально эти силы были задействованы для сдерживания других группировок, способных ввязаться в конфликт, а в последнее время и для защиты судов в Красном море от нападений хуситов.

Поскольку законодатели еще не согласовали бюджет на полный год, у Минобороны нет денег на оплату внеплановых операций.

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